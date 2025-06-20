Минимущества Подмосковья выкупило у частников 4 сельхозучастка в этом году

Продажу земель сельскохозяйственного назначения в Московской области регулирует федеральный закон. Преимущество при покупке отдается субъектам России, в том числе правительству Подмосковья. Так, с начала года в областную казну перешли четыре территории площадью более 400 гектаров, сообищили в Минимущества МО.

Нужно подавать заявку для продажи такого вида участка на регпортале. В заявлении необходимо указать цену, размер, местоположение участка и срок взаимного расчета.

«Только в том случае, если областное правительство откажется от преимущественного права покупки, собственник сможет реализовать участок любому другому лицу, при этом цена должна быть не ниже той, указанной в извещении», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В ведомстве пояснили, что действовать по такой схеме не требуются, если вы продаете участок садовый или огородный, для подсобного или гаражного строительства и площадки с постройками. Власти не нужно оповещать, если объект размещен на публичных торгах.

Оформление извещения на продажу сельхозучастков доступно по ссылке. Результат придет в течение 27 календарных дней. Сделка с нарушением правил будет считаться недействительной.