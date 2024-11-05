Минимущества Подмосковья уточнило правила согласования границ участков земли

С начала года услугой согласования границ земельных участков с муниципальной или неразграниченной государственной собственностью в Московской области воспользовались почти 2,7 тысячи человек. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений региона.

Услуга помогает собственникам избежать юридических проблем. Воспользоваться ей можно через портал госуслуг. Для подачи заявления нужно обратиться в администрацию округа, где расположен участок.

Согласование требуется в нескольких случаях. Например, если соседний участок принадлежит округу или находится в неразграниченной госсобственности, а также если земля не передана в пожизненное владение или бессрочное пользование.

Для оформления понадобится документ, подтверждающий право на участок, либо технический паспорт или договор. Через семь рабочих дней заявитель получит акт согласования или отказ. Услуга предоставляется бесплатно.