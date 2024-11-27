Минимущества Подмосковья сообщило о передовых способах обследования земель

Управление Росреестра по Московской области активно использует беспилотники для обновления картографических данных, наполнения ЕГРН актуальной информацией и исправления реестровых ошибок. В 2024 году в Московской области с помощью дронов обследовано 1 611 земельных участков общей площадью 1 413 гектаров.

Земельные инспекторы Управления регулярно проводят проверки соблюдения земельного законодательства и обновляют сведения ЕГРН. Одним из ключевых направлений работы Росреестра является реализация программы НСПД, направленной на создание единого информационного ресурса о земле и недвижимости.

«Росреестр выполняет государственный земельный надзор с целью защитить законные права и интересы правообладателей от действий нарушителей земельного законодательства. К числу наиболее частых нарушений относятся самовольное занятие земельного участка, а также неиспользование земельного участка или его использование не по назначению», — отметила начальник отдела государственного земельного надзора Управления Вероника Маккамбаева.

Работы с использованием беспилотников безопасны, проводятся квалифицированными сотрудниками, прошедшими обучение и получившими разрешения на полеты. Все вылеты соответствуют требованиям использования воздушного пространства.