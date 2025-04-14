Минимущества Подмосковья рассказало об участии инвесторов в восстановлении заброшек

В первом квартале 2025 года Министерство имущественных отношений Московской области провело торги и продало 16 лотов недвижимости. Это более 100 объектов, которые нашли новых владельцев в рамках плана по приватизации. В бюджет поступило 353 миллионов рублей.

«За первый квартал 2025 года через торги и конкурсы инвесторам и бизнесменам переданы два имущественных комплекса в составе 3 и 12 объектов капитального строительства и земельного участка, пять нежилых зданий с земельными участками, два гаража, три объекта культурного наследия и четыре больших комплекса бывших детских лагерей», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Памятники культуры, которые находятся в плохом состоянии, передают инвесторам по новой программе. Их можно купить на конкурсе всего за один рубль — при условии, что владелец отреставрирует объект. Землю под таким зданием также можно арендовать за 1 рубль в год на весь период ремонта. После завершения работ инвестор сможет выкупить участок по сниженной цене: физлица — за 3% от кадастровой стоимости, юрлица — за 15%.

Так, в Балашихе, Климовске, Наро-Фоминске, Волоколамске и Можайске под бизнес отдадут нежилые здания площадью от 83 до трех тысяч квадратных метров. Помимо этого, планируется восстановить четыре бывших детских лагеря: в селе Карпово, в деревне Голубое, в деревне Николаевка, а также в Заовражье. Их переделают под туристические объекты.

Реставрацию также проведут на трех объектах культурного наследия: усадьбе «Никольское-Обольяново», деревянном доме усадьбы «Васино» и «Доме управляющего фабрикой».