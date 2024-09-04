Минимущества Подмосковья рассказало, как принять участие в земельных торгах

В Подмосковье можно приобрести или арендовать земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений региона.

Как уточнили в ведомстве, сделать это можно через торги, в которых могут участвовать как физические, так и юридические лица. Вся информация о торгах размешена на сайте ЕАСУЗ и на официальной странице администрации городского округа.

Например, в Ступине взяли в аренду земельный участок под личное подсобное хозяйство площадью 682 квадратных метров за 3,8 миллионов рублей, а микрорайоне Северный города Голицыно Одинцовского городского округа на торгах купили участок площадью 622 квадратных метров под индивидуальное жилищное строительство более чем за 4,7 миллионов рублей.

Чтобы принять участие в торгах нужно подать заявление на сайте госуслуг, в котором указать номер извещения о торгах, приложить копию паспорта.

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