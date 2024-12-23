Минимущества Подмосковья провело более 2 тысяч вебинаров в этом году

Специалисты Министерства имущественных отношений Московской области в этом году провели 24 онлайн-вебинара, на которых побывали около 2,5 тысячи человек. Эта форма консультаций оказалась востребованной как среди физических, так и юридических лиц.

На тематических вебинарах специалисты делятся информацией о государственных и муниципальных услугах в области земельно-имущественных отношений, рассказывают о нововведениях в земельном законодательстве и дают инструкции по подаче заявок. Кроме того, участники могут узнать о причинах отказов в предоставлении услуг.

Чтобы присоединиться к вебинарам, достаточно зарегистрироваться. Для этого нужно перейти на сайт госуслуг, выбрать раздел «Земля и стройка» — «Имущественные отношения», затем интересующую услугу и записаться.