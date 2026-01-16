Минимущества Подмосковья провело 24 вебинара по земельным госуслугам за год

Специалисты Минимущества Подмосковья провели 24 вебинара в 2025 году. В них приняли участие около трех тысяч человек. На встречах обсуждались вопросы госуслуг по земле, новшества законодательства и алгоритм подачи заявлений.

Особое внимание на вебинарах уделили разбору причин отказов в предоставлении услуг.

По мнению главы ведомства Тихона Фирсова, онлайн-встречи помогают жителям и предпринимателям получить ответы на волнующие вопросы не выходя из дома.

«Данная информационная работа позволяет сократить количество типовых ошибок, которые допускаются при подаче документов, и соответственно, количество отказов при получении той или иной услуги», — отметили в министерстве.

Принять участие в вебинарах могут всех желающие. Для этого нужно зарегистрироваться в тематическом разделе на «Госуслугах».