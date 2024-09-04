Минимущества Подмосковья объяснило, как пользоваться сервисом «Личный кабинет арендатора»

В Министерстве имущественных отношений Московской области жителям региона рассказали, как управлять арендными платежами из дома. Сервис доступен на сайте правительства Московской области.

С помощью сервиса «Личный кабинет арендатора» все желающие смогут получить доступ к информации по договорам муниципальной и государственной недвижимости в полном объеме. Увидеть номер и дату договора аренды, срок его действия и сроки оплаты арендных платежей, сумму аренды и другую полезную информацию.

Кроме того, сервис позволяет обменивать сообщениями с арендодателем, а также можно напрямую обратиться к сотруднику органов местного самоуправления Подмосковья или Министерства имущественных отношений Московской области по любым возникающим вопросам.

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