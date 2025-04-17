Минимущества Подмосковья назвало топ нарушений земельного законодательства

В Подмосковье регулярно следят за соблюдением земельного законодательства. Этим занимаются инспекторы Минземконтроля. Их главная цель — не штрафовать, а объяснить, в чем проблема и как ее можно решить.

Так, в Павловском Посаде на Рябиновой улице обнаружили самовольный захват земли. После разъяснений собственник сам убрал забор и перенес его в соответствии с границами, указанными в реестре недвижимости.

В Балашихе на Пехорской улице выявили, что участок, предназначенный для подсобного хозяйства, используется в коммерческих целях. После уведомления от инспекторов владелец изменил назначение участка, и теперь он используется правильно — в соответствии с законом.