Минимущества Подмосковья напомнило преимущества гаражной амнистии

Гаражная амнистия — это закон, упрощающий процесс регистрации гаражей, построенных до конца 2004 года. Ранее оформить такие объекты можно было только через суд, из-за чего многие владельцы продолжали пользоваться гаражами без официального права собственности. Закон действует до 1 сентября 2026 года, сообщили в Минимущества Московской области.

«1 сентября исполнится три года с момента вступления в силу закона о „гаражной амнистии“. За это время в Подмосковье оформлено более 20,2 тысячи объектов, в числе которых и гаражи, и участки под ними», — прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Преимущества закона заключаются в том, что, зарегистрировав гараж, собственник может свободно распоряжаться им: продать, подарить или передать по наследству. Кроме того, если участок под гаражом будет изъят государством, владелец получит денежную компенсацию. Важно, что под гаражную амнистию не подпадают передвижные металлические гаражи.

В ведомстве напомнили, что гараж можно зарегистрировать, если он: капитально построен и прочно связан с землей, возведен до 30 декабря 2004 года, а также не признан самовольной постройкой.

Чтобы зарегистрировать гараж, заявителю необходимо написать соответствующее заявление на портале госуслуг.

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