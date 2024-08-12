Минимущества Подмосковья напомнило правила получения земли в аренду

Аукционы, в ходе которых сдали в аренду 33 земельных участка, завершились в Московской области. Общая площадь объектов составила порядка 6,5 гектара.

Из них 0,3 гектара предназначены для туристического обслуживания, 0,5 гектара — для спортивных объектов, 2,4 гектара — для размещения объектов дорожного сервиса, а 3,3 гектара отведены под ИЖС и ведение садоводства. С начала года общая сумма аренды достигла 48,9 миллиона рублей.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что арендаторы получают участки на срок 13 лет и два месяца. Основная цель их аренды — индивидуальное жилищное строительство. Граждане имеют возможность выкупить арендованные участки.

«Для выкупа земли нужно быть собственником объекта капитального строительства, то есть жилого дома, вид разрешенного использования участка должен быть для ИЖС, личного подсобного хозяйства или садоводства», — рассказала Адигамова.

Чтобы арендовать земельный участок, потенциальному арендатору следует сначала выбрать объект и ознакомиться с его характеристиками на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ. После этого требуется внести задаток и подготовить пакет документов для участия в торгах.

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