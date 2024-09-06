Минимущества Подмосковья напомнило о возможности регистрации дачи в приаэродромной зоне

В Министерстве имущественных отношений Московской области напомнили жителям о возможности зарегистрировать недвижимость в приаэродромной зоне. Соответствующий закон вступил в силу три года назад.

Как пояснили в ведомстве, ранее собственникам недвижимости при регистрации права собственности в этой зоне требовалось получить санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора и согласование аэропорта.

Теперь все можно сделать гораздо проще. Для оформления недвижимости по «дачной амнистии» понадобится минимальный комплект документов — технический паспорт на объект, заявление и декларация. Подать заявку на регистрацию дома можно в МФЦ или Росреестр напрямую.

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