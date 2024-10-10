Минимущества Подмосковья напомнило о виртуальных помощниках по земельным вопросам

Жителям Подмосковья напомнили о возможности узнать информацию по земельным вопросам через Telegram-бота . Он предоставляет данные, необходимые перед арендой.

Виртуальные помощники предоставляют информацию по земельным вопросам. С их помощью можно получить данные о местоположении участка, его категории, площади и виде разрешенного использования. Для этого нужно отправить в Telegram-бот кадастровый номер.