Минимущества Подмосковья напомнило о виртуальных помощниках по земельным вопросам

Фото: Медиабанк МО

Жителям Подмосковья напомнили о возможности узнать информацию по земельным вопросам через Telegram-бота. Он предоставляет данные, необходимые перед арендой.

Виртуальные помощники предоставляют информацию по земельным вопросам. С их помощью можно получить данные о местоположении участка, его категории, площади и виде разрешенного использования. Для этого нужно отправить в Telegram-бот кадастровый номер.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области
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Фото: Министерство имущественных отношений Московской области
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Фото: Министерство имущественных отношений Московской области
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Фото: Министерство имущественных отношений Московской области
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Фото: Министерство имущественных отношений Московской области
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Еще один виртуальный помощник дает возможность рассчитать стоимость прирезки при перераспределении участка.

Узнать кадастровый номер объекта можно на специальной карте, введя необходимый адрес.

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