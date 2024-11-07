Минимущества Подмосковья напомнило о проекте по подбору земли для туризма

В 2022 году Росреестр запустил федеральный проект «Земли для туризма», направленный на вовлечение земель в туристический оборот, привлечение инвесторов и улучшение управления земельными ресурсами. Министерство имущественных отношений Московской области напомнило преимущества этой программы.

В Московской области для реализации проекта заключили соглашение между Росреестром, «Роскадастром» и правительством региона. Документ создает условия для активного использования туристического потенциала области и определяет порядок формирования перечня участков, подходящих для туризма.

«„Земля для туризма“ — это один из сервисов Единой цифровой платформы „Национальная система пространственных данных“. Развитие туристической индустрии дает возможность для экономического роста, увеличения занятости и социального развития региона», — отметил заместитель руководителя Управления Павел Иванов.

Информация о доступных участках будет размещена на публичной кадастровой карте Росреестра в разделе «Земля для туризма», где заинтересованные лица смогут подать заявку на реализацию своих туристических проектов.