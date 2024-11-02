Минимущества Подмосковья напомнило о льготах по земельному налогу

Земельный налог взимается с владельцев участков за право пользования землей. Так, для участков под индивидуальное жилищное строительство ставка составляет 0,3% от кадастровой стоимости, но в отдельных случаях может увеличиться до 1,5%. Министерство имущественных отношений Московской области разъяснило, при каких условиях может применяться повышенный налог.

Льготная ставка 0,3% предусмотрена для земельных участков, предназначенных для ИЖС, садоводства, огородничества и ряда других направлений. Такая ставка действует при условии, что участки не используются в предпринимательской деятельности и, в случае сельхозземель, применяются строго по назначению.

Отмечается, если инспекторы зафиксируют нецелевое использование земли, ставка налога вырастет до 1,5%. При устранении нарушений необходимо уведомить отдел муниципального земельного контроля, который проведет проверку.