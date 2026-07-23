Минимущества Подмосковья напомнило о боте для помощи предпринимателям

В Московской области внедрили цифровой инструмент, который упрощает взаимодействие собственников коммерческой недвижимости с региональными властями. За четыре месяца работы чат-бот «Перечень торгово-офисной недвижимости МО» на базе мессенджера MAX обработал 1768 запросов.

Каждый год Минимущества формирует реестр объектов, налог по которым рассчитывается исходя из их кадастровой стоимости. Для налогового периода 2026 года в список вошло 4650 зданий и помещений — от торговых центров и автосалонов до бизнес-центров и ресторанов.

Теперь собственникам не нужно тратить время на проверку включения объекта в перечень. Достаточно запустить чат-бот (https://max.ru/perechen_nalog_50_bot) и ввести кадастровый номер своего имущества, чтобы мгновенно получить всю необходимую информацию.

Виртуальный консультант не только проверяет статус объекта, но и предоставляет справочную информацию о действующих налоговых ставках и сроках уплаты налогов, дает консультации по процедурам включения или исключения объекта из перечня, разъясняет нормативные акты и помогает в решении спорных ситуаций.

«Этот подход не только экономит время предпринимателей, но и снижает нагрузку на специалистов ведомства, позволяя им сосредоточиться на более сложных задачах», — отметил министр имущественных отношений региона Алексей Натаров. Автоматизация рутинных консультаций делает систему управления имуществом прозрачнее и доступнее.