Минимущества напомнило о действии ЗОУИТ в Подмосковье

Жителям Подмосковья рассказали, как не купить участок с обременением прав. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова напомнила, что в регионе действуют 24 вида ЗОУИТ – зон, где права собственников могут быть ограничены.

По словам министра, в Едином государственном реестре недвижимости Подмосковья содержатся данные о 113 803 границах подобных территорий. Речь идет об охранных зонах ЛЭП, газопроводов, придорожных полосах и других местах.

«В зависимости от вида зоны устанавливаются соответствующие ограничения на использование земельного участка», — объяснила Адигамова.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно заказать выписку из ЕГРН, генплан земельного участка или проверить понравившийся объект на Публичной кадастровой карте.

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