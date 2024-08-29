Минимальную стоимость базового школьного набора рассчитали в Подмосковье

Совсем скоро в школах прозвенят первые звонки и ребята вернутся за парты. Представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области подсчитали, сколько будет стоить базовый набор школьных принадлежностей в крупных торговых сетях.

В этом году минимальная стоимость комплекта для мальчика составляет около 6,2 тысячи рублей, а для девочки — 5,9 тысячи. В эту сумму входят самые необходимые канцтовары, школьная форма и обувь, ранец, а также спортивная одежда.

Так, цены на школьный сарафан для девочки и рубашку для мальчика в розничных сетях начинаются от 149 рублей, а хлопковую футболку можно приобрести за 99 рублей. Основной набор канцелярии из девяти предметов, включая тетради, дневник и пенал, обойдется в 415 рублей, что дешевле по сравнению с прошлым годом на 30 рублей.

В Минсельхозе отметили, что стоимость ранцев снизилась на 42% по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,1 тысячи рублей. Отмечается, что торговые сети сотрудничают с отечественными производителями, активно развивая собственные торговые марки и увеличивая ассортимент товаров для школы на 24%.

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