Миниатюрная модель мотоцикла пополнила коллекцию музея находок в Подмосковье

Ежемесячно в подмосковных комплексах по переработке находят удивительные вещи. Среди потока мусора сортировщики регулярно обнаруживают настоящие сокровища, которые обретают вторую жизнь в необычном музее «Культурный слой».

Во время плановой сортировки отходов работники предприятия недавно обнаружили миниатюрный мотоцикл ручной работы размером 13×19 сантиметров. Многие детали транспортного средства сохранили подвижность.

Кроме того, обнаружен был старинный металлический пояс «кямар» — традиционное украшение восточных женщин из состоятельных семей. В отличие от привычных вариантов, где декоративные элементы расположены спереди, в этом экспонате они сосредоточены по бокам и сзади.

Оба артефакта пополнили коллекцию музея находок, которая уже насчитывает более двух тысяч экспонатов. Среди них — старинные фотоаппараты, телескопы, антикварные статуэтки и другие предметы, неожиданно оказавшиеся на конвейерных лентах.

Жители Подмосковья могут познакомиться с коллекцией как онлайн на сайте, так и при личном посещении комплексов по переработке в Егорьевске и Солнечногорске.