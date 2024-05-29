Мини-стадион в Центральном парке в Наро-Фоминске откроют в июне

Мини-стадион для футбола готовится к открытию в Центральном парке в Наро-Фоминске. Спортивную зону обустроили на месте ледовой арены.

«Вчера уложили зеленое покрытие, уже нанесли разметку. Сейчас трактор со специальной насадкой „расчесывает траву“ и просыпает покрытие специальным кварцевым песком, чтобы спортсменам было мягче и, соответственно, удобнее бегать», — прокомментировал директор КСК «Нара» Константин Павлов.

Стадион пустовать не будет. В ближайшее время составят график тренировок для детей и взрослых. Сейчас на мини-стадионе устанавливают ограждение, чтобы мяч не вылетал за пределы поля. Открытие спортивной площадки намечено на 1 июня.

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