Мини-спектакль «Царица Савская» поставили в гимназии № 5 в Сергиевом Посаде

Ученики гимназии № 5 в Сергиевом Посаде поставили театрализованный мини-спектакль «Царица Савская» в рамках молодежного проекта «Разгон Констелляции». Образовательное учреждение выбрали для проекта, так как ранее школьники подготовили постановку «Живая история» к 80-летию Победы.

Проект «Разгон» стал итогом одноименного семейного фестиваля. В прошлом году он получил грантовую поддержку от Российского общества «Знание».

Благодаря инициативе школьники изучают театральный мир и поступки значимых персонажей, пробуют себя в новой профессиональной роли.

Организаторы проекта «Разгон Констелляции» отметили, что детям понравился такой подход к изучению истории. Александра Некрылова, ученица 9 класса гимназии № 5, рассказала, что сыграла царицу Савскую и поняла ее мотивацию.

Детям показали один из выпусков проекта «Разгон Констелляции», где царицу сцену с царицей исполнили профессиональные актеры.