Мингоуправления Подмосковья напомнило правила записи в МФЦ

Записаться в МФЦ Подмосковья можно несколькими способами, в том числе, онлайн через мобильное приложение «Добродел». Об этом напомнили в Министерстве госуправления и связи Московской области.
Для записи нужно открыть приложение, перейти в раздел «Услуги» — «Запись в МФЦ», выбрать необходимую услугу, центр, а также указать удобные дату и время. В случае изменения планов запись можно отменить в разделе «Мои записи».
Напомним, «Добродел» также объединяет другие цифровые сервисы Московской области, позволяя записаться к врачу, оплатить коммунальные услуги и многое другое. Приложение доступно для скачивания по ссылке.
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