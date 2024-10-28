Мингоуправления Подмосковья напомнило правила записи в МФЦ

Записаться в МФЦ Подмосковья можно несколькими способами, в том числе, онлайн через мобильное приложение «Добродел». Об этом напомнили в Министерстве госуправления и связи Московской области.

Для записи нужно открыть приложение, перейти в раздел «Услуги» — «Запись в МФЦ», выбрать необходимую услугу, центр, а также указать удобные дату и время. В случае изменения планов запись можно отменить в разделе «Мои записи».

Напомним, «Добродел» также объединяет другие цифровые сервисы Московской области, позволяя записаться к врачу, оплатить коммунальные услуги и многое другое. Приложение доступно для скачивания по ссылке.