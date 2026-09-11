Мингосуправления Подмосковья: запись в спортивные секции доступна в «Доброделе»

Жители Подмосковья могут записаться в спортивные секции и узнать о предстоящих мероприятиях через мобильное приложение «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

В разделе «Спорт» доступны занятия футболом, плаванием, йогой, шахматами и другими видами физической активности. Пользователи могут выбрать подходящую секцию среди двух тысяч вариантов, рассчитанных на людей разного возраста и уровня подготовки.

Занятия проходят на 450 спортивных объектах Подмосковья. Кроме того, в приложении можно посмотреть информацию о ближайших спортивных мероприятиях, найти сведения о пяти тысячах профессиональных тренеров и построить маршрут для активного отдыха.

«Добродел» объединяет в одном приложении различные услуги и информацию для жителей. Для начала работы необходимо скачать приложение и авторизоваться через ЕСИА.