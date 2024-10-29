Мингосуправления Подмосковья выявило схему мошенничества с доставкой заказов

Мингосуправления региона выявило новую схему мошенничества в Подмосковье. Злоумышленники представляются сотрудниками сервисов доставки и отправляют поддельную ссылку для ввода реквизитов банковского счета.

Как рассказали в министерстве, мошенники связываются с потенциальной жертвой в мессенджере, после чего сообщают о готовности заказа и присылают ссылку для отслеживания. Перейдя по ней, человека просят ввести банковские реквизиты и данные для входа в мобильный банк. Так злоумышленники получают доступ к личным данным и похищают деньги.

Жителей призывают быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и проверять любую сомнительную информацию.

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