Мингосуправления Подмосковья выявило схему мошенничества с доставкой заказов

Мингосуправления региона выявило новую схему мошенничества в Подмосковье. Злоумышленники представляются сотрудниками сервисов доставки и отправляют поддельную ссылку для ввода реквизитов банковского счета.
Как рассказали в министерстве, мошенники связываются с потенциальной жертвой в мессенджере, после чего сообщают о готовности заказа и присылают ссылку для отслеживания. Перейдя по ней, человека просят ввести банковские реквизиты и данные для входа в мобильный банк. Так злоумышленники получают доступ к личным данным и похищают деньги.
Жителей призывают быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и проверять любую сомнительную информацию.
Узнать больше о безопасности в интернете можно по ссылке.
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