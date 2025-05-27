Мингосуправления Подмосковья сообщило о новом виде мошенничества с услугами ЖКХ

В Подмосковье появилась новая схема мошенничества — жителям рассылают ложные сообщения о проверке графика отключения горячей воды. Об этом предупредили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Мошенники присылают письма или сообщения в мессенджерах, предлагая узнать, когда отключат горячую воду по конкретному адресу. Эти уведомления якобы отправляют управляющие компании, муниципальные службы или портал госуслуг. В письме есть ссылка, которая ведет на поддельный сайт. Если перейти по ней, мошенники могут получить доступ к личным данным или заразить устройство вирусом.

Жителей Подмосковья призывают не переходить по сомнительным ссылкам и всегда проверять источник информации. Актуальные сведения о мошенничестве и советы по цифровой безопасности размещены на сайте uslugi.mosreg.ru.

Уточнить график отключения горячей воды можно через чат-бот «Плановые отключения МО» в приложении «Добродел» или по телефону 122, добавочный 4.