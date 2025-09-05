Мингосуправления Подмосковья сообщило о новой схеме телефонных мошенников

Телефонные мошенники придумали новую схему: теперь они представляются сотрудниками школы или техподдержки электронного дневника. Об этом сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

Злоумышленники звонят и говорят, что нужно подтвердить номер, обновить данные или активировать аккаунт. После этого просят сообщить коды из СМС или переходить по ссылкам на поддельные сайты. Так они получают доступ к личным кабинетам на портале госуслуг, в онлайн-банке и других сервисах.

Иногда мошенники звонят еще якобы от имени полиции, убеждая перевести деньги на «безопасные счета». Чтобы не стать жертвой, важно не сообщать никому личные данные и коды из СМС. Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».