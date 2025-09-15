Мингосуправления Подмосковья сообщило о новой схеме обмана с семейными выплатами

Мошенники начали запускать фейковые интернет-ресурсы, которые маскируются под площадки, якобы предоставляющие выплаты в рамках «государственной поддержки» семей с детьми. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Злоумышленники выстраивают схему так: пользователю предлагают отсканировать QR-код для «привязки» счета в системе быстрых платежей. Далее человека перенаправляют на сайт, где нужно выбрать свой банк, после чего открывается мобильное приложение с запросом на указание личных данных.

Особое внимание стоит обратить на адреса таких сайтов — в них часто встречаются слова ЕСИА, государственные услуги или государственная поддержка.

Используя этот механизм, мошенники получают возможность переводить средства на фиктивные счета, минуя подтверждение операций, а также собирать персональные сведения, чтобы звонить жертвам под видом сотрудников банков, рассылать фишинговые сообщения или даже использовать информацию для шантажа.

Жителям и гостям Подмосковья рекомендуют быть предельно осторожными, делиться предупреждением с близкими и изучить основы кибербезопасности на портале госуслуг.