Мингосуправления Подмосковья сообщило о новой схеме мошенничества

Мошенники снова атакуют пользователей Telegram, предлагая им годовую премиум-подписку в подарок. В пресс-службе Мингосуправления Московской области рассказали, как избежать ловушки.

Злоумышленники рассылают сообщения с фейковой ссылкой для активации подписки. Перейдя по ней, пользователи вводят свои учетные данные, что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунту и личной информации. Кроме того, устройство жертвы может заразиться вредоносным ПО, а аккаунт на портале госуслуг — оказаться под угрозой взлома.

Чтобы защитить себя, не переходите по подозрительным ссылкам, не доверяйте неожиданным сообщениям о подарках и всегда проверяйте любую сомнительную информацию. Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности можно в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном».