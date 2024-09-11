Мингосуправления Подмосковья сообщило о начале отбора грантополучателей в сфере IT

Российский фонд развития информационных технологий начинает отбор получателей грантов для реализации особо значимых проектов по внедрению российских ИТ-решений c 12 сентября. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

Подать заявку могут российские юридические лица, не являющиеся государственными учреждениями, чьи проекты одобрил отраслевой комитет по развитию ПО на 2024 год.

Отбор проходит в соответствии с правилами, регулирующими предоставление субсидий и грантов из бюджета России. Для участников подготовили инструкцию по подаче заявки. Помимо этого, для участников пройдут семинары и вебинары, регистрация на которые доступна онлайн.

Заявки на участие принимаются по 20 октября. Ознакомиться с положением о конкурсе и получить более подробную информацию можно на официальном сайте.

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