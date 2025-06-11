Мингосуправления Подмосковья рассказало об отправке международных писем почтой

Онлайн-оформление и оплата международных писем и бандеролей стали доступны в Почте России. Новый функционал внедрили на сайте и в мобильном приложении компании, рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

Стоимость пересылки международной корреспонденции можно рассчитать по ссылке. На сайте также можно оформить и оплатить отправление, заполнить адресный ярлык и таможенную декларацию.

«Благодаря новому сервису оформления и оплаты международной корреспонденции клиенты Почты получают возможность отправлять её в рекордно короткие сроки. А расширенная география покрывает абсолютное большинство стран мира», – отметил директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.

Благодаря новым функциям отправка корреспонденции будет занимать меньше времени — на процедуру будет уходить до двух минут.

В компании добавили, что функция распространилась на 41 страну — теперь почта доставляет письма в 152 государства.