Мингосуправления Подмосковья рассказало о мероприятиях от «Почты России» к 9 Мая

«Почта России» подготовила серию онлайн-мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На сайте можно узнать, как работали люди в военные годы, увидеть примеры писем тех лет и узнать, сколько посылок и газет доставили во время войны.

Сотрудники компании также записали аудио с подлинными письмами, которые были написаны в последние недели войны — от начала Берлинской операции до самого Дня Победы. Это помогает прочувствовать атмосферу того времени и услышать, о чем тогда писали люди.

Кроме того, на сайте можно выбрать и отправить родным поздравительную открытку из специальной юбилейной коллекции, созданной к этой важной дате.