Мингосуправления Подмосковья предупредило о схемах мошенников перед 1 сентября

Пресс-служба Мингосуправления Подмосковья сообщила о распространенных уловках злоумышленников в преддверии Дня знаний. Родителей призвали провести беседу с детьми, чтобы они не стали жертвами мошенников.

Первая схема связана с рассылкой сообщений от имени школ, родительских комитетов или государственных служб. В них просят срочно оплатить питание, сдать деньги на подарки или получить «положенную» выплату к 1 сентября. При этом в сообщении содержится ссылка на поддельную страницу, где запрашивают код из СМС и просят подтвердить данные.

Вторая уловка — создание фейковых интернет-магазинов с огромными скидками на школьные товары. Злоумышленники заманивают покупателей выгодными предложениями, например: «Цена только сегодня!» или «Осталась последняя штука!». Они просят произвести предоплату и после этого исчезают.

Еще одна схема — атаки на детей. Под видом школьных чатов, бесплатных ГДЗ или конкурсов преступники рассылают детям фишинговые ссылки. Они предлагают установить поддельные приложения, которые воруют данные и заражают устройство.

Чтобы защитить себя и ребенка, всегда перепроверяйте информацию. Если поступила просьба перевести деньги в чате, перезвоните учителю или родителю лично. Никому не сообщайте коды из СМС, так как настоящие специалисты и сервисы никогда их не запрашивают. Покупайте школьные товары только на проверенных сайтах. Изучите правила цифровой безопасности вместе на «Госуслугах».