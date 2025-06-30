Мингосуправления Подмосковья предупредило жителей о схеме телефонного мошенничества

Злоумышленники сообщают о необходимости продления договора или проведения технической проверки, после чего просят назвать код из СМС. Тем самым они получают доступ к банковским приложениям жертв.

После получения кода злоумышленники перезванивают, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов. Они убеждают перевести деньги на «безопасные счета» или передать средства курьеру.

В Мингосуправлении Подмосковья призывают жителей быть бдительными. Специалисты рекомендуют немедленно прерывать подозрительные звонки, никогда не сообщать коды из СМС и не переводить деньги по просьбе неизвестных лиц. Актуальную информацию о схемах мошенников можно найти на портале uslugi.mosreg.ru.