Мингосуправления Подмосковья предупредило жителей о схеме телефонного мошенничества

Работа в офисе
Фото: Работа в офисе/Медиасток.рф

Мингосуправления Подмосковья предостерегло жителей от новой схемы мошенничества. Преступники звонят на домашние телефоны, представляясь сотрудниками операторов связи.

Злоумышленники сообщают о необходимости продления договора или проведения технической проверки, после чего просят назвать код из СМС. Тем самым они получают доступ к банковским приложениям жертв.

После получения кода злоумышленники перезванивают, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов. Они убеждают перевести деньги на «безопасные счета» или передать средства курьеру.

В Мингосуправлении Подмосковья призывают жителей быть бдительными. Специалисты рекомендуют немедленно прерывать подозрительные звонки, никогда не сообщать коды из СМС и не переводить деньги по просьбе неизвестных лиц. Актуальную информацию о схемах мошенников можно найти на портале uslugi.mosreg.ru.

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