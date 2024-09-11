Мингосуправления Подмосковья предупредило жителей о новой телефонной схеме мошенников

Мошенники начали использовать новую схему, представляясь сотрудниками Госархива. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления Подмосковья.

Злоумышленники звонят людям и говорят о якобы неполученных письмах, предлагая забрать их в МФЦ или почтовом отделении. Чтобы не ждать в очереди, предлагают выбрать время для записи и присылают СМС с «проверочным» кодом.

Сообщив код, человек открывает преступникам доступ к своему онлайн-банку или порталу госуслуг, что позволяет мошенникам получить личные данные.

Жителей Подмосковья призывают сохранять бдительность: не сообщать личные данные и коды из СМС незнакомцам, а также всегда проверять информацию через официальные каналы.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности можно в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг.

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