Мингосуправления Подмосковья предупредило о схеме мошенничества с оплатой штрафов

Новую схему мошенничества выявили в Подмосковье. Злоумышленники присылают сообщения об оплаты штрафов за нарушение ПДД, после чего просят ввести данные банковской карты.

Как рассказали в областном Мингосуправления, сообщения содержат призыв ознакомиться с постановлением и оплатить штраф. К письму прикреплен DF-файл, похожий на официальный документ. Там также размещена кнопка «Оплатить сейчас», которая ведет на сторонний сайт.

При переходе по ссылке жертва попадает на фальшивый сайт, где просят ввести данные банковской карты и код подтверждения из СМС. Таким образом мошенники могут украсть деньги или персональные данные.

Ссылка также может вести на фишинговую страницу с вирусом, который заражает устройство пользователя. После этого злоумышленники перехватывают пароли и получают доступ к приложениям банков и мессенджеров.

Жителей призвали быть бдительными. Узнать больше о цифровой безопасности можно по ссылке.