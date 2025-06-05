Мингосуправления Подмосковья предупредило о новых схемах обмана абитуриентов

В разгар летней приемной кампании в высшие учебные заведения активизировались мошенники, придумывающие новые способы обмана абитуриентов. В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предупредили о распространенных схемах, с помощью которых злоумышленники пытаются похитить персональные данные и средства.

Среди популярных уловок — предложения «ускоренного» или «гарантированного» зачисления в высшее учебное заведение за отдельную плату, продажа поддельных свидетельств о сдаче экзаменов и прочих фальшивых документов.

Также мошенники создают фейковые сайты, имитирующие официальные страницы университетов, где просят ввести данные и оплатить несуществующие взносы.

В мессенджерах появляются аккаунты подставных сотрудников приемных комиссий, которые предлагают «помощь» в поступлении за деньги, включая мнимую продажу бюджетных мест.

Особую опасность представляют фейковые видео с участием якобы ректоров или членов приемных комиссий, которые предлагают «особые условия» зачисления. Также злоумышленники продают несуществующие подготовительные курсы, обещающие повысить шансы на поступление.

Чтобы не стать жертвой обмана, следует подавать документы только через официальные сайты вузов или сайт госуслуг, игнорировать предложения «легкого» зачисления, никому не передавать логины, пароли и другие конфиденциальные данные.

Кроме того, рекомендуется использовать антивирусы и своевременно обновлять программное обеспечение на гаджетах.

Абитуриентов и их родителей призывают быть бдительными и не поддаваться на провокации. В случае подозрительных предложений следует обращаться в правоохранительные органы.