Мингосуправления Подмосковья предупредило о новом виде СМС-мошенничества

Киберпреступники начали рассылать вирусные сообщения в Telegram под видом фотографий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Злоумышленники действуют по такой схеме: пользователь получает сообщение с текстом «Привет, это ты на фото?» и вложением, якобы содержащим фото. На самом деле, вложение имеет APK-расширение с вредоносным ПО. Открыв файл, пользователь может предоставить мошенникам удаленный доступ к устройству и личным данным.

Чтобы избежать угрозы, следует удалить сообщение, не открывая его, и заблокируйте отправителя. Если файл уже открыли, файл нельзя просматривать и скачивать.

Напомним, узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности можно в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области.