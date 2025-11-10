Мингосуправления Подмосковья предупредило о новой схеме телефонного мошенничества

Сначала злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками мобильного оператора, и предлагают льготный тариф на связь или интернет. Для активации якобы выгодного предложения просят назвать личные данные. Через некоторое время звонит другой человек, который представляется сотрудником правоохранительных органов и утверждает, что первый звонок был от мошенников. Он предлагает спасти деньги, передав их уполномоченному лицу или перевести на сберегательный счет. В результате жертва теряет свои сбережения.

Специалисты напоминают, что нельзя сообщать посторонним номера банковских карт, паспортные данные и коды из СМС. Любую информацию нужно проверять самостоятельно. Для этого следует позвонить в официальную службу поддержки своего оператора или банка.