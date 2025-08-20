Мингосуправления Подмосковья предупредило о новой схеме обмана с кодами из СМС

Мошенники регулярно изобретают новые способы обмана доверчивых жителей Подмосковья. Министерство государственного управления, информационных технологий и связи региона предупредило о появлении аферистов, которые представляются сотрудниками несуществующей организации.

В телефонных разговорах мошенники, которые якобы работают в Центре информационной безопасности Московской области», сообщают о «подозрительной активности» на портале госуслуг. Под предлогом «защиты» или «блокировки от взлома» они пытаются выманить у пользователей конфиденциальные данные: коды из сообщений, логины и пароли.

Также злоумышленники настойчиво предлагают установить на телефон вредоносное приложение, маскируя свои действия под оказание помощи.

Жителям и гостям Подмосковья напоминают, что настоящие специалисты никогда не запрашивают подобную информацию по телефону.

В случае получения такого звонка важно сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и немедленно прервать разговор. Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать персональные данные или коды.

Для проверки информации следует самостоятельно перезвонить в официальную техническую поддержку госуслуг или связаться со своим банком, а также проверить историю операций и настройки безопасности в личном кабинете.

Кроме того, рекомендуется ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить ее родственникам.