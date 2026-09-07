Мингосуправления Подмосковья предупредило о новой схеме обмана от лица соседей

Жителям Подмосковья начали поступать сообщения от имени соседей о якобы подозрительных людях возле подъезда. Злоумышленники пытаются таким образом заставить получателя открыть вредоносную ссылку. Об этом предупредили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

В сообщении мошенники могут написать, что заметили незнакомцев у входной двери, а затем предложить посмотреть фото или видео. Под видом такого файла скрывается ссылка на вредоносное содержимое. Ее открытие может привести к заражению устройства и дать преступникам доступ к аккаунтам на «Госуслугах» и банковским приложениям.

В Мингосуправления Подмосковья советуют не открывать неизвестные файлы и ссылки, даже если сообщение пришло якобы от знакомого человека. Если содержание вызывает сомнения, лучше самостоятельно позвонить соседу по сохраненному номеру и уточнить, действительно ли он отправлял сообщение. Также рекомендуется установить антивирус и включить двухфакторную аутентификацию для аккаунтов, где доступна такая функция.

Региональное Мингосуправление также предлагает ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности.