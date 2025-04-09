Мингосуправления Подмосковья предупредило о новой схеме обмана хозяев животных

В Подмосковье появилась новая схема мошенничества, нацеленная на владельцев домашних животных. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников жилищной инспекции, обзванивают жителей и под предлогом проверки выясняют, сколько питомцев содержится в квартире.

Аферисты заявляют о якобы превышении допустимого количества животных и начинают угрожать их изъятием, требуя немедленно оплатить оформление «разрешения».

Для убедительности они ссылаются на несуществующие нормативные акты, утверждая, что новые правила опубликованы на портале госуслуг. На самом деле все присланные ими ссылки ведут на фишинговые сайты, созданные для кражи персональных данных и денежных средств. Особенно часто под удар попадают пожилые люди, которые больше доверяют звонкам.

Следует помнить, что законодательство не предусматривает каких-либо сборов за содержание домашних животных в квартирах.

Специалисты рекомендуют сразу прерывать телефонные разговоры с подозрительными собеседниками, ни в коем случае не переводить деньги и не сообщать никакую персональную информацию.

О всех подобных случаях следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. Также стоит предупредить о новой схеме обмана родственников и знакомых.