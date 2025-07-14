Мингосуправления Подмосковья предупредило о новой схеме обмана автомобилистов

Фото: Техпаспорт и страховка на автомобиль / Медиасток.рф

В Подмосковье участились случаи мошенничества с фальшивыми страховыми полисами. В пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона уточнили, что злоумышленники активно продают поддельные документы ОСАГО через фиктивные сайты.

Мошенники создают дубликаты веб-страниц известных страховых компаний, используя в адресе слова вроде «osago» или их вариации, что вводит пользователей в заблуждение.

На таких ресурсах предлагают рассчитать стоимость полиса, введя персональные данные, сведения об автомобиле и водительском удостоверении.

После заполнения анкеты мошенники просят оплатить полис, запрашивая реквизиты карты, включая CVC-код. Далее жертву перебрасывают на фальшивую страницу оплаты, где требуют ввести цифры из сообщения. В результате мошенники получают доступ к деньгам и личной информации.

Чтобы избежать обмана, страховку следует оформлять исключительно на официальных сайтах проверенных компаний. Никому нельзя сообщать данные карты и коды. Также важно тщательно проверять адресную строку браузера перед вводом информации.

Жителей и гостей региона призвали изучить памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках», а также поделиться ею с близкими.