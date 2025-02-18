Мингосуправления Подмосковья предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram

Новую схему мошенничества выявили в Подмосковье. Жителям присылают ссылку для усиления защиты аккаунта Telegram, переход по которой дает злоумышленникам доступ к профилю.

Мингосуправления Подмосковья предостерегло жителей от новой схемы мошенничества. Злоумышленники присылают сообщение в Telegram от лица аккаунта «Безопасность» с иконкой мессенджера. В нем содержится QR-код и ссылка якобы для усиления защиты данных. При этом она ведет на фишинговый сайт, где мошенники получают доступ к аккаунту пользователя.

Жителям напомнили, что важно не переходить по подозрительным ссылкам, использовать дополнительные меры безопасности, а также настроить приватность профиля.

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