Мингосуправления Подмосковья предупредило о новой схеме мошенничества с госуслугами

В Подмосковье участились случаи рассылки фальшивых СМС от имени портала госуслуг. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

Мошенники отправляют сообщения, которые выглядят как официальные уведомления от госуслуг. В них говорится, что кто-то якобы вошел в аккаунт с неизвестного устройства. В тексте также указан номер «службы поддержки», на который предлагают срочно позвонить.

Когда человек звонит, ему отвечает якобы специалист техподдержки. Он сообщает о попытке взлома аккаунта и просит срочно подтвердить личность — для этого требуют назвать паспортные данные, СНИЛС и код из СМС. Делать этого категорически нельзя.

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, важно проверять, с какого адреса пришло письмо — «Госуслуги» отправляют письма только с почты no-reply@gosuslugi.ru.

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