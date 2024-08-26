Мингосуправления Подмосковья предостерегло жителей от схемы мошенничества в ЖКХ

Фото: Unsplash

Мингосуправления Подмосковья предостерегло жителей от новой схемы мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта» и сообщают о якобы имеющихся задолженностях.

Как рассказали в ведомстве, мошенники выдают себя за работников энергетических компаний и сообщают о задолженностях, после чего предлагают сделать перерасчет за ЖКУ, проверить счетчики и получить скидку. После этого злоумышленники выманивают код из СМС и получают доступ к «Госуслугам».

Жителей предупредили, что в такой ситуации необходимо прервать разговор, а также проверить информацию в достоверном источнике, позвонив в организацию по официальному номеру. Также важно не сообщать никому данные банковских карт и коды из СМС.

Узнать подробнее о цифровой безопасности можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Банкир спермы. Дети Дурова — сотня наследников или неприкрытая реклама?

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Если бы да кабы. Почему Россия не арестовала Дурова и при чем тут Лимонов

Лучших наставников столицы наградили на Дне наставничества и производительности труда

Мария Багреева на Дне производительности труда и наставничества / Пресс-служба Комплекса экономической политики города Москвы

Миллиардер и отец 100 детей. Биография задержанного во Франции Павла Дурова

Pavel Durov/Instagram.com

Восточная сказка стала драмой. Пожилой турок оставил молодую россиянку одну с 22 детьми

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте