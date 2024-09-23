Мингосуправления Подмосковья предостерегло жителей от мошенников по «выгодным» мобильным тарифам

Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками операторов связи, и предлагают подключить тариф с серьезной скидкой. Они уверяют, что подключение будет пролонгироваться автоматически каждые два месяца.

После этого преступники пытаются перевести разговор в мессенджеры, предлагая жертве оплатить тариф сразу за два месяца, чтобы гарантировать подключение. В результате люди теряют деньги, а обещанный выгодный тариф не предоставляется.

Специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил, чтобы избежать мошенничества. Так, необходимо проверять информацию о тарифах на официальных сайтах операторов связи. Кроме того, нельзя передавать своим личные данные по телефону и отправлять деньги на сомнительные счета.

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