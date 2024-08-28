Мингосуправления Подмосковья предостерегло жителей о мошенниках по «Госуслугам»

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, мошенники присылают человеку электронное письмо, в котором сообщается об успешном входе в личный кабинет на «Госуслугах». Там указано устройство и регион и уточняется, что «вход совершен из нетипичного места». После этого жертву просят сообщить об этом по указанному номеру телефона. Во время звонка злоумышленники говорят о взломе аккаунта и просят назвать код из СМС для восстановления доступа. Таким образом они получают возможность самостоятельно зайти в учетную запись.

«Чтобы обезопасить себя и не оказаться в руках мошенников, никогда не сообщайте свои личные данные и коды из СМС-сообщений третьим лицам. Прерывайте все подозрительные звонки без выполнения требований собеседника», — добавили в министерстве.

Узнать подробнее о безопасности в интернете жители могут по ссылке.

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