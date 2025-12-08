Мингосуправления Подмосковья предостерегло от схемы обмана с уплатой налогов

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья предупредили жителей региона о новой волне мошеннических рассылок. Злоумышленники отправляют в мессенджерах тревожные сообщения о якобы неоплаченном налоге или переплате.

В таких письмах обычно содержится ссылка, которая ведет на копию сайта Федеральной налоговой службы или портала государственных услуг.

Как пояснили в ведомстве, вся цель этой схемы — под благовидным предлогом срочной уплаты налога со скидкой или возврата переплаты заставить человека раскрыть конфиденциальные банковские реквизиты.

Чтобы не попасться на удочку киберпреступников, специалисты рекомендуют придерживаться простых, но надежных правил: проверять и оплачивать налоги исключительно через официальные порталы, никогда не переходить по подозрительным ссылкам и ни в коем случае не вводить данные своей карты на незнакомых сайтах.

Жителям Подмосковья также рекомендуют ознакомиться и переслать близким памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».