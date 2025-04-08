Мингосуправления Подмосковья предостерегло от схемы мошенничества с «Госуслугами»

Мингосуправления Подмосковья предостерегло жителей от новой схемы мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками Роскомнадзора и сообщают о взломе личного кабинета на «Госуслугах».

Как сообщили в ведомстве, мошенники выдают себя за сотрудников Роскомнадзора и сообщают жертве, что ее личный кабинет якобы был взломан. После этого злоумышленники требуют продиктовать номер СНИЛС, благодаря чему получают доступ к аккаунту. Такие звонки часто поступают через мессенджеры.

«Чтобы защитить себя и не стать жертвой мошенников, необходимо следовать простым правилам: никогда не сообщать пароли от аккаунтов или личные данные неизвестным лицам, а также прерывать любые подозрительные звонки», — сказали в ведомстве.

В министерстве порекомендовали ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности и поделиться ей с близкими.