Мингосуправления Подмосковья предостерегло от обмана с арендой праздничных залов

Фото: Подготовка к Новому году в Москве / Медиасток.рф

Перед новогодними праздниками начинается период повышенной активности злоумышленников. Они придумывают все новые способы обмана доверчивых жителей Подмосковья и других регионов России.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области уточнили, что в предпраздничные недели резко возрастает количество попыток выманивания денег с помощью фишинга и фейковых предложений.

Мошенники активно рассылают поддельные письма, которые якобы поступают от известных новогодних площадок или агентств.

В таких сообщениях аферисты предлагают «эксклюзивные» условия, но для их получения требуется срочно перевести предоплату.

Еще одна распространенная схема — создание фальшивых профилей в социальных сетях и мессенджерах, через которые злоумышленники предлагают арендовать несуществующие банкетные залы или праздничные локации по заманчивой цене.

Чтобы не попасться на удочку аферистов, необходимо соблюдать несколько простых правил: проверять адреса сайтов, внимательно изучать аккаунты в социальных сетях, а также не перечислять стопроцентную предоплату в срочном порядке, особенно переводом на карту или электронный кошелек.

Также в министерстве порекомендовали ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить ее близким, особенно пожилым.